Eliezer nega foto com fã e é criticado: ‘Achando que é quem?’

Influenciador foi abordado por fã em aeroporto e negou o registro por causa de cirurgia feita na última sexta-feira, 5

O influenciador e ex-participante do “Big Brother Brasil 22” Eliezer foi criticado depois de negar uma foto com um fã. O caso aconteceu em um aeroporto de Fortaleza, no Ceará, e foi relatado pelo próprio ex-brother em suas redes sociais. No Twitter, Eliezer disse que, ao ser abordado pelo fã para tirar uma foto, explicou que havia passado por um procedimento cirúrgico e ainda estava cicatrizando. Segundo o influenciador, o fã não gostou a reação e reclamou com ele, questionando ‘está achando que é quem para negar uma foto?’. Na publicação, Eliezer recebeu o apoio de seus fãs e concordou com um comentário que dizia que sairiam notícias de que a fama subiu à cabeça e que, por isso, ele teria negado a foto. Na sexta-feira, 5, o influenciador passou por um transplante de cabelo e barba para “resolver problemas” de falhas. Ele compartilhou mais detalhes do procedimento em seu Instagram.