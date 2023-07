Em meio a briga por herança de Gugu, Rose Miriam faz comentário afetuoso em foto do filho

A mãe dos filhos do apresentador falecido reivindica o reconhecimento de união estável, o que lhe garantiria metade da herança

Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial Rose Miriam e seu filho com Gugu Liberato, João Augusto Liberato



Em meio a briga pela herança do apresentador Gugu Liberato, a médica Rose Mirian comentou em uma foto postada pelo filho, João Augusto Liberato, no instagram. No texto, a mãe apoiou a carreira artística do jovem. “Meu filho querido e grande paixão na minha vida, eu desejo imensa e incondicionalmente que você seja uma pessoa muito feliz em todos os aspectos. E mesmo ao passarmos por conflitos na vida, temos um Deus que vai adiante de nós iluminando nossos caminhos, assim como nos dando Paz nos nossos corações!”, publicou a mãe dos filhos de Gugu que disputa com João a herança do apresentador falecido. Em junho, a Justiça determinou que se cumprisse o que determinava o testamento deixado por Gugu Liberato – cada um dos três filhos receberia 25 % da herança, e cada um dos cinco sobrinhos ficaria com 5%. A fortuna do ex-apresentador está orçada em um milhão de reais, e Rose Miriam briga para ter reconhecida sua união estável, o que lhe garantiria metade do montante.