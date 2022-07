Emilia Clarke diz que parte do seu cérebro parou de funcionar após problema de saúde

Estrela de ‘Game of Thrones’ acha notável o fato dela ser capaz de falar e viver sem restrições

Reprodução/Instagram/emilia_clarke Emilia Clarke sofreu dois aneurismas cerebrais na época em que gravava 'Game of Thrones'



A atriz Emilia Clarke, estrela de “Game of Thrones” e “Como Eu Era Antes de Você”, falou sobre como se sente após sobreviver a dois aneurismas cerebrais. A artista contou que “foi a dor mais excruciante” que já sentiu, mas hoje se sente grata por estar bem e sem grandes sequelas — mesmo sabendo que os aneurismas fizeram com que parte do seu cérebro fosse afetada e deixasse de funcionar. “É notável que seja capaz de falar, às vezes de forma articulada, e viver minha vida de forma completamente normal. Estou entre uma minoria de pessoas que conseguem sobreviver a isso”, comentou a atriz no programa “Sunday Morning”, da BBC. Após essa experiência, a artista criou uma instituição de caridade para vítimas de derrames e lesões cerebrais, chamada SameYou.

Pessoalmente falando, Emilia disse que já aceitou sua condição de saúde e sempre brinca que, agora, falta a ela um pouco de cérebro. “Eu pensei: ‘Bem, isso é quem você é. Este é o cérebro que você tem. Portanto, não faz sentido ficar continuamente quebrando a cabeça sobre o que pode não estar [funcionando] lá’”, comentou. A atriz sofreu dois aneurismas cerebrais na época em que gravava a famosa série da HBO, na qual interpretou Daenerys Targaryen. O primeiro aconteceu em 2011 e o segundo em 2013. Em ambas as vezes, foram necessários longos períodos de recuperação. Segundo a atriz, estar focada nas gravações de “Game of Thrones” foi o que a ajudou a distrair sua mente do problema de saúde que enfrentava. Ela falou pela primeira vez sobre o assunto em 2019, quando já estava melhor e estável.