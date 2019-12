Emma Watson reúne elenco de ‘Harry Potter’ e deseja feliz Natal

Reprodução/Instagram Elenco de Harry Potter se reuniu em clima natalino



Os filmes de Harry Potter chegaram ao fim em 2011, mas o elenco da saga continua mantendo um relacionamento muito próximo. Emma Watson usou seu Instagram para mostrar uma foto fofa ao lado de seus colegas e amigos da franquia.

“Aqui está o nosso Feliz Natal”, escreveu Emma, a eterna Hermione, como legenda, em clique que mostra Tom Felton, Matthew Lewis, Bonnie Wright e Evanna Lynch. Ou, para os fãs da série, Draco, Neville, Gina e Luna.

Emma, que está nos cinemas com o filme “Adoráveis Mulheres”, em setembro deste ano, alimentou rumores de que ela estaria namorando Felton, ao compartilhar clique em clima de intimidade com ele. No entanto, a relação não passa de amizade.

Confira: