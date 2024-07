Entenda por que Vinicius Júnior e Tiago Leifert brigaram após jogo da seleção brasileira

Desavença começou após partida entre Brasil e Paraguai, quando jornalista alfinetou o atacante do Real Madrid

Reprodução/Instagram/@tiagoleifert/@vinijr Jornalista e jogador trocaram alfinetadas nas redes sociais



Mais um capítulo da treta entre Tiago Leifert e Vinicius Junior. O jornalista teve as críticas feitas por ele ao camisa 7 da seleção rebatidas pelo jogador, e, com isso, Leifert se pronunciou nesta quinta-feira (4) e teceu elogios ao candidato de melhor do mundo. Vini Jr acusou Leifert de querer colocar o país contra ele e a seleção, após as críticas ocorridas pós disputa contra o Paraguai, pela Copa América. “Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa Seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele”, escreveu o atacante na rede social X (antigo Twitter). Durante live, o ex-apresentador do BBB disse que a postagem de Vini Jr era “totalmente fora de propósito” e, mesmo depois de ter feito elogios ao atacante do Real Madrid, reafirmou a opinião de que ele não mostrou no time do Brasil o mesmo futebol do time europeu. “Isso de achar que estou contra a seleção e achar que a gente joga as pessoas contra os jogadores da seleção é uma coisa muito fora da realidade. Esse corte nunca vai chegar no Vinícius, os cortes que eu peço que ele seja o melhor do mundo na Bola de Ouro também não vão chegar, os cortes que eu defendo ele horas e horas também não vão chegar. Essas coisas não viralizam. Mas, se chegar, Vinícius sou muito seu fã, eu acho você o melhor do mundo, acho que você merece a Bola de Ouro esse ano, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Eu não retiro absolutamente nada do que falei na minha crítica”, afirmou Tiago Leifert.