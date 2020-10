Erick Jacquin e a esposa Rosângela são diagnosticados com Covid-19

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, chef disse que gravações do programa ‘Minha Receita’ estão suspensas

Reprodução/Instagram/erickjacquin Jacquin e Rosângela foram diagnosticados com coronavírus, mas passam bem



O jurado do “MasterChef Brasil” e apresentador do “Minha Receita” na Band, Erick Jacquin foi diagnosticado com Covid-19. O teste positivo para o novo coronavírus foi divulgado em comunicado da emissora na tarde desta quinta-feira (21). A esposa do chef, Rosângela, também testou positivo para a doença. De acordo com a nota, Jacquin está assintomático e passa bem. Os funcionários que tiveram contato com ele também serão testados. As gravações do “Minha Receita” serão suspensas.

“Cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band, Erick Jacquin fez o exame PCR para detecção da Covid-19 e o resultado deu positivo. O chef está assintomático, passa bem e seguirá em casa cumprindo a quarentena. As gravações do programa Minha Receita, realizadas fora da emissora, estão suspensas. O protocolo médico adotado pela Band desde o início da pandemia pressupõe o afastamento de casos com sintomas e realização de testes preventivos acompanhados pelo corpo clínico da empresa, que é composto, inclusive, por uma médica infectologista. Todos os colaboradores que tiveram contato com o chef estão sendo testados.”

Em vídeo compartilhado no Instagram, Jacquin reforçou que tanto ele como a esposa estão bem. “Gostaria de comunicar que, infelizmente, eu e a Rosângela testamos positivo para a Covid-19. Ao longo das gravações do meu programa novo, ‘Minha Receita’, na Band, eu fazia regularmente os testes e no último foi detectado o vírus. Desde então me afastei das gravações e do restaurante. (…) Estamos bem, em casa, e seguindo as orientações médicas”, disse.

Veja o vídeo de Erick Jacquin:

*Com Estadão Conteúdo