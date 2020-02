BBB 20: Espectadores já podem interagir com participantes da Casa de Vidro

Reprodução/Twitter Os nomes dos quatro integrantes que disputarão as últimas duas vagas da casa foram divulgados na noite dessa sexta-feira (31)



Mais uma vez o Big Brother Brasil aposta na Casa de Vidro para completar a equipe de brothers que ficarão confinados por três meses na disputa pelo R$ 1,5 milhão.

A modelo Ivy, a professora Renata, o músico Caon e o ator Daniel amanheceram confinados na “bolha” instalada no Via Park Shopping, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os nomes dos quatro integrantes que disputarão as últimas duas vagas da casa foram divulgados na noite dessa sexta-feira (31) durante os intervalos da novela Amor de Mãe.

Eles ficarão até terça-feira (4) interagindo com o público em busca de conquistar o carisma deles. São os telespectadores que vão votar em seus candidatos favoritos.