Esposa de Ferrugem se pronuncia após polêmica entre o cantor e Ludmilla

Por meio de seu Instagram, ela mostrou indignação com o vazamento do vídeo que traz críticas a cantora

Reprodução/Instagram/@thaisrvv Thais Vasconcello é esposa do cantor Ferrugem



Thais Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem, se pronunciou pela primeira após a repercussão do vídeo em que o marido aparece chamando Ludmilla de “maconheira do pagode”. Por meio de seu Instagram, ela mostrou indignação com o vazamento do vídeo que traz críticas a cantora. Uma seguidora da mulher de Ferrugem disse: “Estou p… para c.. *, querendo saber quem foi a v… que vazou e tirou totalmente do contexto. Ódio”. Thais respondeu dizendo “Calma minha irmã, aqui se faz, aqui se paga”, demonstrando estar tranquila com a repercussão dos comentários.

O desentendimento entre Ferrugem e Ludmilla começou após o casal divulgar um vídeo criticando a funkeira. Inicialmente, ele foi postado em uma conta privada de Thais, mas um seguidor compartilhou. Ferrugem critica o sucesso de Ludmilla e a chama de “maconheira”.