Esposa de Zé Vaqueiro fala sobre evolução de saúde do filho Arthur

Ingra Soares se emocionou ao recordar da intubação do bebê e sobre os procedimentos de risco pelos quais ele passou

Reprodução / Instagram @ingra_ Zé Vaqueiro ao lado da esposa Ingra Soares com o bebê Arthur no colo



A influenciadora e esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, compartilhou nesta sexta-feira, 16, a evolução do estado de saúde do filho do casal, Arthur. O pequeno nasceu com síndrome de Patau, ou trissomia do cromossomo 13. Ingra Soares publicou uma foto de Arthur usando uma fantasia de pirata para o Carnaval e escreveu: “O milagre de Deus existe. E você é a prova viva meu amor, te amo”. Pelos stories do Instagram, ela falou aos seguidores que “se a gente não tivesse tanta fé, a gente já tinha desistido. Ver meu filho assim, tão lindo e tão bem é a prova que a gente precisa ter paciência e esperar os planos de Deus”. Ela se emocionou ao recordar da intubação do bebê e sobre os procedimentos de risco pelos quais ele passou. “Vamos proporcionar tudo para ele ficar bem, para ter uma vida, tranquila, agradável, feliz. Não sei explicar o meu sentimento publicando uma foto dessas. A palavra hoje é essa. Esperem o momento de Deus, não se apressem”, finalizou.

