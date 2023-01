Estado de Jeremy Renner ‘é muito pior do que todos imaginam’, diz amigo

Intérprete de Gavião Arqueiro deve enfrentar um longo processo de recuperação, que pode chegar a dois anos

Reprodução/Instagram/jeremyrenner Jeremy Renner está internado desde que sofreu acidente na neve



O estado de saúde do ator Jeremy Renner, que sofreu um acidente ao arar a neve no início do ano, parece ser muito mais delicada do que aparenta. O intérprete do Gavião Arqueiro nas produções da Marvel sofreu um trauma torácico e lesões ortopédicas após ser atingido por uma máquina chamada Snowcat. Ele foi levado de helicóptero para o hospital em estado crítico e precisou passar por cirurgia. Conforme divulgado pelo Mirror, pessoas próximas ao artista disseram que a lesão no tórax foi grave e que o processo de recuperação será longo, podendo se estender por até dois anos. “É muito pior do que todos imaginam. Jeremy está muito ciente do fato de que quase morreu lá”, disse um amigo do ator cujo nome não foi divulgado. Anteriormente, foi divulgado que o astro de Hollywood perdeu muito sangue no acidente. Ao Radar, uma pessoa que preferiu não se identificar declarou: “Dizem que o dano no peito de Jeremy foi tão substancial que teve que ser reconstruído na cirurgia”. Um outro amigo declarou que Jeremy está bem e o definiu como “um lutador” que está “determinado a superar isso”. Desde que foi internado, o ator tem contado com o apoio de sua família, que tem se mantido ao lado dele no hospital. No Instagram, o herói da Marvel disse que está sentindo falta de casa. No último dia 7, Jeremy completou 52 anos e divulgou nas redes sociais uma foto em que aparece com a equipe médica na UTI.