Estado de Ze Celso se agrava e dramaturgo começa a fazer hemodiálise

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Zé Celso Martinez Corrêa é um dos maiores teatrólogos do Brasil



O estado de saúde do dramaturgo Zé Celso Martinez, de 86 anos, teve um agravamento nesta quarta-feira, 5. De acordo com informações obtidas pela JP News, o dramaturgo e diretor de teatro começou a fazer hemodiálise e se encontra sedado devida as dores provocadas pelas queimaduras, que tomaram mais 53% do seu corpo e segue internado no Hospital da Clínicas. “Ele está sedado, com ventilação mecânica. E apesar de ser um caso bastante grave, a gente quer que vocês todos consigam acreditar profundamente na capacidade do Zé de superar isso” disse a médica Luciana Domschke em um vídeo publicado no perfil do Teatro Oficina na última terça-feira, 4. Zé Celso foi vítima de um incêndio em sua própria casa, a suspeita é que o fogo começou por um curto-circuito no aquecedor.