Estrela da TV nos anos 90 e 2000, Nívea Stelmann vai virar avó aos 51 anos

Artista participou de produções como ‘Malhação’, ‘Chocolate com Pimenta’ e ‘Alma Gêmea’, mas hoje mora nos EUA e está afastada da televisão desde 2019

Ao lado se seu companheiro Marcus Rocha, Nível Stelmann anuncia que seu enteado Joaquim será pai



Nívea Stelmann, aos 51 anos, revelou que se tornará avó pela primeira vez. A atriz, que não está mais ativa na televisão desde 2019, fez o anúncio por meio de uma postagem em sua conta no Instagram. Ela compartilhou a alegria de que seu enteado Joaquim e sua parceira Mariana estão esperando um bebê. “Nossa família vai crescer. Fomos promovidos a avós. É com muita alegria que dividimos com vocês esse novo momento! Vem aí Marco”, anunciou.

Desde 2017, Nívea reside nos Estados Unidos e já manifestou sua intenção de se afastar permanentemente da carreira de atriz. Ao longo de sua trajetória, a artista participou de diversas produções, como “Malhação”, “O Clone”, “Chocolate com Pimenta” e “Alma Gêmea”.

O último trabalho de Nívea na televisão foi em “Verão 90”, exibido em 2019. Desde então, a atriz tem se dedicado a novos projetos pessoais e à sua vida fora dos holofotes. A expectativa pela chegada do neto traz um novo capítulo à sua vida, que agora se concentra em momentos familiares.

