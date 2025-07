Eve Jobs, filha ‘deserdada’ de Steve Jobs, faz casamento milionário

Evento, que custou aproximadamente R$ 37,5 milhões, contou com celebridades como a filha de Bruce Springsteen e show de Elton John

Reprodução/Instagram/@evejobs Apesar da ostentação no casamento, Eve é considerada como "deserdada" pelo pai, por não ter recebido a herança após a morte do empresário



Eve Jobs, filha mais nova de Steve Jobs, se casou no último sábado, 26, com o atleta de hipismo Harry Charles. A jovem de 27 anos é modelo e realizou uma cerimônia luxuosa e privada, com direito ao show de Elton John em Cotswolds, na Inglaterra. O evento, que custou cerca de 5 milhões de libras (aproximadamente R$ 37,5 milhões), contou com celebridades como a filha de Bruce Springsteen, que foi uma de suas madrinhas, segundo o jornal britânico Daily Mail. Apesar da ostentação no casamento, Eve é considerada como “deserdada” pelo pai, Steve Jobs, por não ter recebido a herança após a morte do empresário. Ela, que é formada em Ciência, Tecnologia e Sociedade na Universidade de Stanford, tem três irmãs: Reed, Erin Sienna e Lisa Brennan, filha de outro relacionamento do ex-diretor da Apple, que morreu em 2011.

A caçula atualmente trabalha como modelo e já modelou para marcas como Louis Vuitton e Coperni. Ela também pratica hipismo, assim como o noivo Harry, que foi medalhista nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Em 23 de junho, Eve compartilhou fotos de sua despedida de solteira com as amigas. “Que [ótimo] fim de semana com as minhas amigas”, escreveu.

