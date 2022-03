Ex-ator de ‘Carrossel’ recebe proposta de R$ 100 mil para realizar fetiche; saiba qual

Thomaz Costa divulgou o pedido nas redes sociais e respondeu para o seguidor o que achou da ideia

Reprodução/Instagram/thocostaoficial Thomaz Costa compartilhou uma proposta inusitada que recebeu de um fã



O ator Thomaz Costa, que ficou conhecido ainda criança por interpretar Daniel na novela “Carrossel”, do SBT, recebeu uma proposta ousada ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Um seguidor ofereceu ao artista, de 21 anos, uma alta quantia em dinheiro para ele realizar um fetiche. “Posso lamber seus pés? Pago 100 reais. Melhor que vídeo em OnlyFans”, escreveu o fã. Thomaz respondeu: “Nossa, terminei de jogar bola agora, deve estar um chulé! Será que vale 100 mil? (risos)”. O ator, que já foi namorado da atriz Larissa Manoela, anunciou recentemente que entrou para o OnlyFans, uma rede social destinada ao público adulto, na qual é possível postar fotos e vídeos eróticos. O detalhe é que para ter acesso ao conteúdo de quem possui um perfil nessa plataforma é necessário pagar um valor mensal. Thomaz, por exemplo, cobra mensalmente US$ 39 (cerca de R$ 199 na cotação atual). Recentemente, ele divulgou nas redes sociais que foi flagrado pela polícia fazendo sexo dentro de um carro, que estava estacionado na rua, com a influenciadora Grazi Mourão. Ele gravava o ato para divulgar no seu OnlyFans.