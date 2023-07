Ex-atriz mirim quebra o silêncio após suposta conversa com Rafael Cardoso vazar

Jesuela Moro contracenou com o galã da Globo na novela ‘A Vida da Gente’, exibida em 2011

Reprodução/Instagram/rafaelcardoso9/morojesuela Rafael Cardoso e Jesuela Moro atuaram juntos em A Vida da Gente (2011)



A atriz Jesuela Moro se manifestou após ser envolvida em uma polêmica com o ator Rafael Cardoso. O nome da artista virou assunto nas redes sociais após a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, divulgar uma suposta conversa que o ator teve no Instagram com uma artista que, na época, tinha 17 anos. A troca de mensagens teria acontecido no ano passado, quando Rafael ainda era casado com Mariana Bridi. O casamento de 15 anos chegou ao fim em dezembro de 2022. Na conversa divulgada pela colunista, o artista teria comentado que a ex-atriz mirim estava “linda” e que lembrava de ter trabalhado com ela. A artista supostamente respondeu que eles contracenaram juntos na novela “A Vida da Gente” (2011), da Globo, e que tinha 6 anos na época. “É você mesmo? Quem cuida do seu Insta? Fico receoso”, diz uma das mensagens que seria de Rafael.

A conversa continuou e há um momento que o ator supostamente pediu fotos para a atriz e falou para ela tirar no banheiro para ninguém ver. Jesuela foi envolvida na história porque ela esteve no elenco de “A Vida da Gente”. Na trama, ela interpretou Júlia, filha de Rodrigo, protagonista vivido por Rafael. Nesta terça-feira, 11, a atriz quebrou o silêncio e negou que trocou mensagens com o galã da Globo. Em um comunicado publicado no Instagram, Jesuela declarou: “Devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar. Sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso, eu, Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação. Gostaria também de lamentar todo hate desnecessário que foi jogado em mim”. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa de Rafael para saber se ele deseja se pronunciar, mas ainda não obteve retorno.