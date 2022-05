Ex-BBB Eliezer ganha carro após dizer que vive perrengue financeiro: ‘Minha ficha não caiu’

Empresário foi presenteado depois que revelou nas redes sociais que seu automóvel foi vendido enquanto ele estava confinado para pagar suas dívidas

Reprodução/Instagram/eliezer Eliezer ganhou um carro de presente após dizer que o seu foi vendido para pagar dívidas



Parece que a maré de azar do ex-BBB Eliezer está começando a passar. Nesta quinta-feira, 5, o empresário divulgou nas redes sociais que ganhou um carro. “Quando eu penso que já aconteceu de tudo comigo nesses últimos meses, vem a vida, me trolla e surpreende ainda mais. Sim! Eu ganhei um carro! Me chamaram para fechar um trabalho e sai com um carro. Vocês têm noção disso? Minha ficha ainda não caiu. Viver tudo isso é muito louco pra mim. Sempre fui uma pessoa de muita fé e não teria palavras melhor para definir essa conquista do que: gratidão! Deus é maravilhoso, e vocês também”, escreveu o ex-BBB no Instagram.

Eli também brincou sobre sua fama de azarado: “Parece que os ventos mudaram de direção e a sorte veio! Finalmente, né?”. Na última terça-feira, 3, Eli expôs nas redes sociais que mesmo depois de ter participado do “BBB 21”, ele ainda estava passando por problemas financeiros. “Nada mudou… fiquei famoso mas a galera do [DDD] 011 continua me cobrando”, postou no Twitter junto com o print de uma ligação que estava recebendo. Uma seguidora comentou: “Agora que vão cobrar, você está rico”. Eli respondeu que ainda estava com dívidas: “Minha filha, nem carro eu tenho mais. Venderam até meu carro enquanto eu estava lá dentro”.

