Ex-BBB Hadson acha que nova configuração do reality é injusta para anônimos

A 21ª edição do Big Brother Brasil mal começou e já rendeu algumas polêmicas nas redes sociais. Assim como na edição bem-sucedida de 2020, o elenco do BBB 21 é formado por inscritos (Pipoca) e convidados da produção (Camarote). Por conta da fama e popularidade dos famosos nas redes sociais, os integrantes do time ‘pipoca’, em alguns momentos do jogo, acabam ficando ‘amedrontados’ e sentem-se ameaçados pelo poder dos convidados. Um dos nomes mais polêmicos da edição anterior do reality, Hadson Nery participou do ‘Termômetro Live’, programa de redes sociais da Jovem Pan, e afirmou achar injusta a competição no novo formato: “Foi covardia o que fizeram na minha edição”.

Segundo Hadson, os inscritos não têm a mesma oportunidade de preparar sua participação como os convidados e nem planejar uma comunicação completa nas redes sociais – como feita por Manu Gavassi em 2020. “Eu, como ‘pipoca’, entrei e não sabia de nada”, disse. “Os caras vieram aqui, me ‘sequestraram’ e eu não tive tempo de preparar as redes sociais, não tive tempo de fazer vídeo”, reclamou. Assista!

Hadson Nery, do #BBB20, acha que divisão 'Pipoca x Camarote' é injusta para os anônimos: "Covardia". | #BBB21 " pic.twitter.com/Ochl5v1Xh5 — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) January 27, 2021

Antes mesmo da primeira eliminação, parte do elenco deste ano já demonstrou que estar determinado em evitar o temido ‘cancelamento’ na internet – tema muito discutido na edição anterior do reality. Alvo de muitos ataques no BBB, Hadson, que foi eliminado com mais de 79% dos votos, condenou o cancelamento e disse acreditar que o elenco deste ano está com medo da pressão vinda com a internet. “Pra mim, isso é idiotice”, disse.