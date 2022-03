Ex-BBB Ivy Moraes regista B.O. após ser ‘roubada’ pelo ex-marido; entenda

Modelo acusa Rogério Fernandes de sacar mais de R$ 17 mil de uma conta que ainda possuem em conjunto; segundo a artista, o dinheiro é de um trabalho que ela realizou

Reprodução/Instagram/rogeriosfernandess Ivy Moraes disse que Rogério Fernandes pegou mais de R$ 17 mil dela



A ex-BBB Ivy Moraes registrou um boletim de ocorrência (B.O.) contra seu ex-marido, o empresário Rogério Fernandes, alegando que ele sacou o valor de R$ 17.171 de uma conta conjunta que ainda não foi encerrada. A modelo descobriu que o valor foi retirado da conta em dois saques ao consultar o extrato bancário. A assessoria de imprensa da ex-participante do “BBB 20” confirmou a informação à Jovem Pan. Rogério, que tem um filho com Ivy, Luiz Miguel, de 5 anos, trancou seu Instagram e não comentou sobre o assunto. Nesta quinta-feira, 24, a modelo fez um desabafo nas redes sociais e disse que está “cansada de ser ameaçada e de engolir sapo”.

Mesmo sem citar o nome de Rogério, ela deixou claro que estava mandando um recado para o ex-marido: “Tenho provas de uma transferência que você fez de um dinheiro que não é seu, um dinheiro que me pagaram de um trabalho que eu fiz recentemente. Os clientes fizeram um pix que, sem querer, caiu nessa conta que já pedi para cancelar, mas você se recusa. Por qual motivo? Eu não sei”. Ivy disse ainda que o ex está ameaçando expor na internet algo que ela fez em 2018. Sem dar detalhes do que aconteceu, ela apenas comentou: “Eu me apaixonei por outra pessoa e me arrependo amargamente de não ter levado isso até o final”.