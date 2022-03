Ex-BBB Marcela McGowan e Luiza expõem ataques homofóbicos: ‘Nojento’

Casal disse que precisa lidar com comentários preconceituosos quando surgem juntas nas redes sociais

Reprodução/Instagram/cantoraluiza Marcela McGowan e Luiza usaram as redes sociais para expor os ataques virtuais que costumam sofrer



A ex-BBB Marcela McGowan e a cantora Luiza, que fazia dupla com Maurílio, decidiram expor os ataques homofóbicos que costumam receber nas redes sociais. A sertaneja compartilhou uma série de comentários ofensivos deixados em um post no qual ela e Marcela aparecem se beijando. “Não são um casal e nunca vão ser”, comentou uma pessoa. “Está na moda agora algumas mulheres virarem ‘sapato’ achando que vão ter uma vida maravilhosa com outra mulher projetinho de macho”, escreveu outro. “Amor? Que amor… o que isso chama se chama é pouca vergonha, ridículo”, disse uma pessoa. “Vão para a igreja se libertar desse espírito”, acrescentou outra. Ao compartilhar os ataques, Luiza fez um desabafo.

“Todo mundo sabe que só mostro alegria no meu Instagram, mas tem hora que a gente cansa… isso aqui, é para mostrar pra vocês, o que nós passamos. Por favor, ensinem os seus filhos a não se tornarem esse tipo de pessoa. Desculpa por postar o nosso ‘mimimi’ de cada dia aqui. Viva a família tradicional brasileira. Ainda bem que o meu Deus é diferente do de vocês”, declarou a cantora. Marcela também se posicionou nas suas redes sociais: “Sou obrigada a ler comentários nojentos em um post sobre o nosso amor. Eu nunca tinha me relacionado publicamente com uma mulher e nunca tinha sentido na pele tanta violência! Ao mesmo tempo que nunca senti um amor desse tamanho em toda a minha vida! É cansativo demais”. A ex-BBB também declarou que se sente impotente diante de tantos ataques que ela e a parceria sofrem. “Te amo tanto, pequena [Luiza], sinto tanta dor em não poder nos proteger disso”, finalizou.