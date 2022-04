Ex-BBB Rodrigo Mussi é extubado, volta a falar e dá primeiros passos após acidente, diz irmão

Influenciador apresenta algumas falhas de memória, perguntou do pai que já morreu e tem lembranças vagas do reality

Reprodução/Instagram/rodrigo.mussi Rodrigo Mussi sofreu acidente de carro em São Paulo



O ex-BBB Rodrigo Mussi, que está internado no Hospital das Clínicas se recuperando de um acidente de carro ocorrido no último dia 31 de março, em São Paulo, foi extubado – procedimento em que o tubo de oxigênio é retirado do paciente. O irmão do influenciador, Diogo Mussi, informou em coletiva de imprensa que o processo, iniciado na última quarta-feira, 13, foi concluído neste domingo, 17. Sem o tubo, o ex-confinado do “Big Brother Brasil 22” voltou a falar. Ele também iniciou a fisioterapia e deu seus primeiros passos. Segundo Diogo, o influencer deve deixar a UTI “em dois ou três dias”. “O que está segurando ele na UTI neste momento é a questão neurológica. Como ele vai respondendo, como vai melhorando aos poucos”, disse.

Ainda de acordo com Diogo, Rodrigo apresenta algumas falhas de memória. Ele perguntou, por exemplo, do pai, que morreu há mais de dez anos. Ele também não se lembra do jogo que assistiu no Estádio do Morumbi antes do acidente e tem lembranças vagas sobre o Big Brother, mas se recorda dos familiares mais próximos e de ter encontrado ViihTube alguns dias antes do ocorrido. “Ele vai lembrar mais das visitas aqui do que antes do acidente”, disse o irmão. Os médicos acreditam, no entanto, que as sequelas são apenas transitórias. A família também deu mais detalhes sobre o acidente. Rodrigo teve duas paradas cardiorrespiratórias, uma no local do acidente e uma segunda no hospital. “Chegando no HC, ele teve outra parada cardiorrespiratória. Na segunda manobra ele voltou, entubaram e procederam então com a cirurgia na cabeça para colocação de um monitor, para medir a pressão intracraniana”, relatou. “Passou um socorrista particular que fez uma desobstrução da traqueia dele, para ele voltar a respirar, se não ele tinha morrido ali”, contou Diogo.