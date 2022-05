Ex-BBBs, Viih Tube e Eliezer são flagrados aos beijos em festa

Influenciadora digital e empresário foram juntos a alguns eventos na última semana e chegaram, inclusive, a gravar vídeos para as redes sociais

Reprodução/Instagram/@viihtube e @eliezer Viih Tube e Eliezer participaram do Big Brother Brasil nas edições de 2021 e 2022, respectivamente



A influencer digital Viih Tube e empresário Eliezer, ambos participantes do Big Brother Brasil nas edições de 2021 e 2022, respectivamente, foram flagrados aos beijos no último sábado, 28, em uma festa em São Paulo. Os dois estão sendo flagrados juntos há algum tempo. No último final de semana, os famosos foram ao Paris 6. Durante a semana, gravaram alguns vídeos para as redes sociais no apartamento da youtuber. Os ex-BBBs também estavam juntos no lançamento da coleção de óculos de Manu Gavassi para a Vogue. Apesar de classificarem como “amigos”, Viih Tube e Eliezer foram filmados trocando beijos em uma festa. O vídeo foi divulgado por um perfil de fofoca no Instagram.

Confira: