Ex de Dinho, do Mamonas Assassinas, lamenta 26 anos da sua morte: ‘Saudades’

A ex-modelo Valéria Zoppello postou nesta quarta-feira, 2, uma série de fotos ao lado de Dinho, vocalista do Mamonas Assassinas. “26 anos de saudades. Amor eterno. Luz e amor”, escreveu na legenda da publicação. O cantor, assim como Sérgio Reoli, Samuel Reoli, Bento Hinoto e Júlio Rasec, que também integravam a banda, morreu vítima de um acidente de avião que chocou o Brasil em 2 de março de 1996. Na época, a banda estava no auge do sucesso e Valéria era namorada de Dinho. Aos 48 anos, Valéria trabalha atualmente como fotografia e ainda mantém contato com a família do ex-namorado. Vários famosos comentaram a sua publicação. “Tão lindos”, escreveu a atriz Mari Alexandre. “O meu Deus! Quanto tempo! Quanta saudade!! Imagino para você, Valeria!”, comentou a atriz Laryssa Dias. A atriz Regiane Alves e o apresentador Zeca Camargo deixaram comentários com emojis de coração no post. Nas redes sociais, muitos fãs também prestaram homenagens aos Mamonas Assassinas.