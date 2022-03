Ex-Fazenda Sthe Matos é internada na UTI após descobrir sangramento no cérebro

Influenciadora achou que estava com virose e decidiu procurar um médico por sentir fortes dores de cabeça

Reprodução/Instagram/sthefanematos Sthe Matos está na UTI após exame indicar um sangramento no cérebro



A influenciadora digital Sthe Matos, que participou do reality show “A Fazenda 13”, está internada na UTI. A equipe da artista divulgou na madrugada desta terça-feira, 22, que após passar alguns dias com uma aparente virose, ela passou a sentir uma forte dor na cabeça. Achando que poderia ser Covid-19, a ex-Fazenda fez o teste, mas o resultado deu negativo. Como a dor persistiu, a influenciadora decidiu procurar um médico. “Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave. Ela está bem no momento, mas vai precisar passar as próximas vinte e quatro horas em observação na UTI, apenas por precaução”, informou a equipe da influenciadora em nota divulgada nos stories do Instagram. “Como sempre, contamos com vocês para apoiar a Teté com energias positivas”, pediu os administradores. No final de fevereiro, Sthe foi internada para reparar o resultado das duas rinoplastias malsucedidas que realizou. “Olha como estou passando meu carnaval (risos). Finalmente comecei o processo de recuperação do meu nariz”, postou a influenciadora na ocasião. A primeira cirurgia aconteceu em 2020, mas ela não gostou do resultado e decidiu fazer novamente, o problema é que Sthe teve complicações na recuperação e seu nariz ficou em carne viva.