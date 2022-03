Ex-funcionária do SBT, Priscilla Alcantara revela por que não ‘perdoa’ a emissora

Ex-apresentadora do ‘Bom Dia & Cia’ também contou como surgiu o convite para cantar com Dulce Maria

Reprodução/Instagram/priscillaalcantara Priscilla Alcantara era fã do RBD, mas não conseguiu foto com o grupo no SBT



Fã do grupo mexicano RBD, a cantora e apresentadora Priscilla Alcantara contou que mesmo trabalhado no SBT na época em que a banda era um fenômeno no país, ela não teve a oportunidade de tirar uma foto com os integrantes, que ficaram conhecidos devido ao sucesso da novela “Rebelde”. “Na época que era o auge [do RBD], eu já trabalhava no SBT e era uma adolescente alucinada. Eles vieram para o Brasil, teve todos aqueles shows, e fizeram [participação em] toda a programação do SBT”, contou a artista, que ficou conhecida ainda criança por comandar a atração “Bom Dia & Cia”. “Eu ia em todas as plateias, só que era impossível conhecer eles porque era uma febre e os corredores ficavam lotados de gente. Eu nunca conseguia chegar perto, mesmo sendo [funcionária] da casa, não tinha um privilégio. Até hoje eu não perdoei o SBT por causa disso. Gente, [eu merecia] o mínimo de privilégio, só queria uma foto com o RBD. Não estava pedindo um aumento de salário, estava pedindo uma foto”, brincou Priscilla durante participação no podcast “PodDelas”.

Após sair do SBT, a artista decidiu se dedicar à carreira de cantora e fez sucesso no segmento gospel. A artista também ficou em evidência ao participar da primeira temporada do “The Masked Singer Brasil”, que estreou no ano passado na Globo. Ela venceu a atração, na qual cantava fantasiada de unicórnio. O sucesso foi tanto que Priscilla foi contratada pela emissora carioca e, este ano, está dividindo a apresentação da competição musical com Ivete Sangalo. Além disso, o programa abriu portas para ela gravar uma música com Dulce Maria, uma das integrantes do extinto RBD. “O mundo capota”, comentou a artista. “Essa junção foi do nada, ela participou do ‘The Masked Singer do México’ aí rolou o feat. Não somos da mesma gravadora, mas as assessorias entraram em contato.” As artistas gravaram suas partes do single Te Daria Tudo separadas e a primeira vez que conversaram foi em uma live para divulgar a canção. Priscilla disse que ficou muito emocionada e chegou a chorar de alegria.