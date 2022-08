Ex-marido de Britney Spears diz que filhos decidiram se afastar da cantora

Kevin Federline revelou que Sean e Jayden também estão com dificuldades de lidar com as postagens da mãe nas redes sociais

Kevin Federline, ex-marido e pai dos filhos de Britney Spears, se abriu em entrevista pela primeira vez sobre o relacionamento que teve com a cantora entre os anos de 2004 e 2006. Segundo ele, os filhos Sean (de 16 anos) e Jayden (de 15 anos) estão há meses sem ver a mãe por escolha própria. “Os meninos decidiram que não a verão agora. Já faz alguns meses desde que a viram. Eles tomaram a decisão de não ir ao casamento dela”, disse Kevin ao MailOnline. Britney se casou com Sam Asghari no início do verão, após o fim de sua tutela de 13 anos. O pai dos garotos fez questão de enfatizar que mora ‘a minutos de distância’ da mansão da cantora e, mesmo assim, os garotos não querem vê-la. Kevin revelou que os filhos estão tendo dificuldades de lidar com as postagens da mãe nas redes sociais. Desde que terminou sua tutela, Britney tem postado fotos mais provocantes no Instagram. “Essa coisa toda tem sido difícil de assistir, mais difícil de viver, mais difícil de ver meus meninos passarem do que qualquer outra coisa”, explicou o canto e dançarino. Apesar do distanciamento, Kevin enfatizou que Sean e Jayden amam a mãe ‘com todo o seu coração’.