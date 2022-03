Ex-Miss Bumbum dá detalhes do encontro com Vladimir Putin na Rússia: ‘Fiquei assustada’

Suzy Cortez foi ao país em 2018 convidada pela CBF para participar de um evento da Copa do Mundo; modelo também falou quanto fatura no OnlyFans e quais pedidos inusitados já recebeu

Arquivo pessoal Suzy Cortez já encontrou com o presidente da Rússia Vladimir Putin



Fã declarada do jogador Lionel Messi, a modelo brasileira Suzy Cortez já fez loucuras pelo seu ídolo, e foi justamente esse amor pelo atacante que a tornou musa oficial do Barcelona. Com fama internacional, Suzy foi convidada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para participar de um evento da Copa do Mundo de 2018, que aconteceu na Rússia. Na ocasião, a musa conheceu Vladimir Putin, presidente do país. “Quando cheguei no evento, ele apertou minha mão, ficou me olhando fixamente por alguns minutos e eu fiquei meio assustada. Depois ele ficou sentado em uma espécie de trono e, quando queria falar algo para mim, pedia ao secretário dele para me passar o recado. Ele fez elogios, disse que eu era muito bonita e que o corpo das brasileiras era diferente do corpo das russas. Ele também me convidou para visitar a Rússia outras vezes”, contou a modelo em entrevista à Jovem Pan.

Após esse encontro, Suzy contou que Putin disponibilizou um carro do governo com motorista para ela e seu empresário da época passearem por Moscou, capital russa. “Achei estranho, não sabia se estava sendo protegida ou vigiada. Durante a Copa, fiz de tudo para não encontrar com ele novamente. Fiquei bem assustada e voltei ao Brasil antes do previsto. Hoje sinto que corri perigo. Já pensou se ele ‘encanasse’ comigo e não me deixasse sair do país? Não me senti segura lá, não é um país em que eu moraria.” A modelo afirmou que não recebeu nenhuma proposta indecente do presidente russo ou de qualquer pessoa da sua equipe, mas tem uma forte impressão de que Putin se interessou por ela. “Não sei se ele pensou que poderia ter algo comigo, porque os homens geralmente chegam em mim demonstrando que tem dinheiro ou poder para tentar me conquistar, mas eu tenho meu próprio dinheiro, tenho minha empresa, eu não dependo de homem”, enfatizou.

Com muitos fãs na Rússia e na Ucrânia, Suzy lamentou o fato de Putin ter estimulado uma guerra com o país vizinho. “O que está acontecendo por lá me deixou muito triste. Aqui em São Paulo tem uma colônia grande de ucranianos que possuem restaurantes e estabelecimentos que eu frequento. Eu tenho amigos ucranianos, então espero que isso passe. Sinto que o Putin vai fazer uma merda grande. Acho que ele é o novo Hitler”, declarou a modelo, que tem se posicionado sobre o conflito nas redes sociais e deixado claro seu apoio à Ucrânia. Suzy sabe que por trabalhar com sua imagem, muitas pessoas a julgam quando ela quer falar sobre assuntos sérios. Além de musa do Barcelona, ela carrega o título de ex-Miss Bumbum, pois venceu o concurso duas vezes, em 2015 e em 2019, e é sócia e musa do OnlyFans, somando quase meio milhão de seguidores na plataforma. O que poucos sabem é que ela também é formada em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e já foi colunista de esportes no tabloide britânico The Sun.

“Sempre explorei o meu lado sensual e nunca fui de falar de assuntos sérios com o público brasileiro. Sinto que lá fora tive mais oportunidades de me posicionar sobre assuntos mais sérios. Sempre lutei por justiça, por isso eu estudei direito. Sou esclarecida em vários assuntos, mas sou muito julgada por causa do meu corpo. Eu fui convidada, por exemplo, a me retirar de três lugares aqui no Brasil por causa da minha roupa”, lamentou Suzy. Uma dessas situações aconteceu recentemente. A modelo, que está morando no Brasil desde o início da pandemia, tem uma casa no bairro de Alphaville, em São Paulo, mas, para ficar mais próxima da mãe, que estava doente, ela reservou uma casa no Jardins pelo Airbnb. “No segundo dia me expulsaram por causa da minha legging. Colocaram minhas coisas em sacos de lixo, acabou virando um caso de polícia”, disse a ex-Miss Bumbum, que acredita que sofre preconceito “por ser uma mulher bonita”.

Mais de um milhão por mês

Fora a casa em São Paulo, Suzy mantém outros três imóveis: um em Portugal, um na Espanha e um em Londres. Para manter seu alto padrão de vida, ela trabalha muito e fatura alto com o OnlyFans, uma rede social destinada ao público adulto no qual é permitido postar vídeos e fotos de nu explícito. Além de ser sócia da plataforma, ela soma mais de 485 mil seguidores. Pode parecer pouco se comparado aos influenciadores digitais do Instagram, mas o detalhe é que para seguir Suzy nessa plataforma e ter acesso aos seus conteúdos é necessário desembolsar mensalmente de US$ 3 a US$ 4,99. A musa também vende fotos, vídeos e itens exclusivos para os seguidores e chega a faturar de R$ 5 milhão por mês. Vale ressaltar que ela paga uma porcentagem de 20% do que ela ganha para a plataforma. De alguns seguidores antigos, a modelo não cobra a mensalidade.

“Os fãs brasileiros não fazem tantos pedidos como estrangeiros porque como é cobrado em dólar, então fica muito caro na hora da conversão. A maioria dos meus fãs na plataforma são da Europa, Estados Unidos e Ásia”, falou. Um vídeo exclusivo, por exemplo, mil dólares e uma foto com o nome do seguidor escrito de batom no bumbum da musa vale US$ 400. Suzy também guarda a água dos seus banhos em garrafinhas e vende por US$ 7 mil. “O pedido mais inusitado que recebi foi de gravar vídeos do meu pé no cimento. Eu fiz e cobrei US$ 3 mil. Tem muitos homens que gostam de vestir a lingerie das suas mulheres e me perguntam se fica bem neles. Teve um fã, inclusive, que queria comprar a minha legging para usar. Eu atendo a todos os pedidos, menos os sexuais. Posto fotos explícitas, mas são no estilo da ‘Playboy’”, explicou.