Ex-Miss Natália Guimarães se casa com Leandro, do KLB, após 14 anos juntos

Casal oficializou a união no religioso após dizerem ‘sim’ no civil; filhas gêmeas foram as daminhas

Reprodução/Instagram/anandasouzafotografia Natália Guimarães e Leandro casaram no dia em que completaram 14 anos juntos



O cantor Leandro, do KLB, e a ex-Miss Brasil Natália Guimarães casaram no religioso na noite da última quarta-feira, 23, dia em que completaram 14 anos juntos. Em um vídeo publicado no Instagram (assista abaixo), a noiva mostrou um pouco de como foi a cerimônia e comentou: “Casamos!!! Um pouquinho dessa noite mágica, abençoada e inesquecível em nossas vidas! Obrigada Deus por tantas bençãos e cuidar da nossa história em cada detalhe! Obrigada por cada pessoa que o Senhor escolheu para fazer parte desse sonho, trazendo muito mais que seu trabalho, mas trazendo muito amor tornando esse dia tão especial”. Os artistas já são pais das gêmeas Maya e Kiara, que atualmente estão com 8 anos. Elas foram as daminhas de honra e entraram com as alianças na cerimônia. Nos stories, Natália contou que dias antes ela e Leandro também se casaram no civil. “A semana foi muito gostosa”, disse enquanto se preparava para o casamento. Vários famosos desejaram felicidades ao casal. “Seus lindos! Viva”, comentou a ex-BBB Ana Paula Renault. “Muitas bençãos para vocês”, escreveu a apresentadora Daniela Albuquerque. “Muita saúde, paz e felicidade ao casal”, acrescentou o cantor MC Koringa.