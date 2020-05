Ex-paquita Andréa Veiga desabafa: ‘Nem todos os artistas são ricos’

View this post on Instagram

Pra quem enche a boca pra dizer que pra artista é fácil passar a quarentena , pq têm casas enormes com piscinas ! Aqui tá a prova de onde consigo tomar um pouco de vitamina D, essencial para criar imunidade contra o Corona . Nem todos os artistas são ricos , milionários e cheio de grana . No meu caso, vivo de teatro , cinema ,tv e áudio livros . Todos os segmentos estão parados por causa da pandemia . Muito orgulho de trabalhar , desde dos 10 anos de idade . Bom dia pra vc que tem sempre uma palavra áspera para falar o que não sabe . Essa foto foi feita ontem , na laje do meu prédio ! TUDO CERTO POR AQUI ! Bom@dia !