Exclusivo: Marcia Dantas revela detalhes da primeira denúncia contra Hytalo Santos ao MP

O programa Na Real, da Jovem Pan, mostra que as práticas de adultização e manipulação, que culminaram na prisão do influenciador, não são recentes e que o histórico de denúncias começou há mais de um ano

Reprodução/Deic Hytalo Santos no momento da prisão em São Paulo



Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, a pessoa que realizou a primeira denúncia contra o influenciador Hytalo Santos ao Ministério Público revelou detalhes sobre o processo e a inércia das autoridades e das plataformas digitais. “Eu fiz essa denúncia para o Ministério Público, que declinou a minha denúncia e disse que não tinha encontrado crime federal e declinou isso e passou para o Ministério Público da Paraíba”, afirmou o denunciante. “Quando a Camilinha ficou grávida, eu falei: não, não é possível. Eu tenho que ir, eu mandei de novo uma nova denúncia para o Ministério Público Federal, falei: ‘vocês não vão fazer nada?'”, relatou. “Então eu sou o autor da denúncia que levou a essa investigação para o Hytalo Santos”.

A denúncia, feita há mais de um ano, em 12 de agosto de 2024, inicialmente ao Ministério Público Federal, foi encaminhada ao Ministério Público da Paraíba por não se tratar de crime federal. Após um período sem respostas, o denunciante cobrou um posicionamento do Ministério Público da Paraíba, que, segundo ele, não tinha conhecimento do caso. A situação só mudou quando Camilinha, uma das adolescentes envolvidas, engravidou. O denunciante também apontou a dificuldade de denunciar os conteúdos de Hytalo diretamente nas plataformas digitais como Facebook e TikTok. Segundo ele, as redes sociais alegavam que os vídeos não feriam as diretrizes da plataforma.

Como denunciar

É importante ressaltar que qualquer cidadão tem o dever de denunciar casos de suspeita de exploração, violência ou abuso contra crianças e adolescentes. Não é necessário ter provas concretas para fazer a denúncia; a simples suspeita já é suficiente para que as autoridades iniciem uma investigação.

Disque 100: O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são gratuitas;

Delegacias de Polícia: Procure a delegacia mais próxima. Se houver uma delegacia especializada em crimes cibernéticos em sua cidade, dirija-se a ela;

Ministério Público: É possível fazer a denúncia diretamente no site do Ministério Público do seu Estado.

*Com informações da apresentadora Marcia Dantas