EXCLUSIVO – MC Loma fala sobre relação com o pai do seu filho: ‘Não é aquela amizade íntima’

Cantora contou que precisou fazer vários testes para acreditar na gravidez, comentou como está sendo os primeiros meses de gestação, falou dos seus planos futuros e abriu o jogo sobre o ‘BBB’

Reprodução/Instagram/mclomaofficial Grávida do primeiro filho, MC Loma optou por não revelar quem é o pai da criança



Descobrir que está grávida do seu primeiro filho aos 19 anos foi um susto para MC Loma. A cantora, que estourou nacionalmente em 2018 com a música Envolvimento, precisou fazer vários testes até sua ficha cair. “Fiz dois testes de farmácia e os dois deram positivo, eu achei que tinha dado errado e liguei para a minha médica. Ela me explicou que as chances de dar um falso positivo são mínimas. No outro dia, fui fazer outro teste de farmácia e deu positivo de novo, decidi fazer o teste de sangue e, claro, deu positivo”, contou a artista em entrevista à Jovem Pan. Com quase três meses de gestação, Loma disse que começou a se sentir mais tranquila depois do susto. “Agora estou feliz, não estou mais preocupada como estava no começo por não saber como seria daqui para frente”, segue. O apoio que recebeu da sua família, conta a artista, foi fundamental nesse processo.

“Eu me surpreendi com a reação da minha família. Pelo fato de eu ser nova e da minha família ser muito protetora, eu achei que eles iam brigar comigo, mas, pelo contrário, eles estão super me apoiando, me desejando força, principalmente meus pais e as gêmeas [Lacração, com quem Loma lançou o hit Envolvimento]. É muito bom ter esse apoio, estou me sentindo até mais aliviada”, comentou. No momento, o principal desafio da cantora é lidar com os frequentes enjoos que está sentindo. “Estou enjoando muito, Deus me livre, não aguento mais. Já tive alguns desejos, mas foram bobinhos, nenhum estranho. Tive desejo de comer sushi e de comer ovo cozido. Eu até comi, mas botei tudo para fora porque logo veio o enjoo”, revela.

Quem é o pai?

As especulações sobre quem é o pai da criança incomodam Loma. Frequentemente, ela é questionada sobre o assunto nas redes sociais pelos fãs. “Está sendo um pouquinho chato lidar com isso pelo fato de eu já ter falado que não quero expor o pai do meu bebê, mas essa é a consequência de eu ser uma pessoa pública”, pondera. A artista sabe que o fato dela não querer expor a identidade do pai da criança gera ainda mais especulações – uma delas dizia que Loma não sabia quem era o pai biológico. A cantora nega o boato peremptoriamente: “Fiquei chocada e tentando entender de onde tiraram isso”, resume. À reportagem, ela explica por que decidiu não revelar a identidade do rapaz. “Ele é uma pessoa anônima, acho expor não vai agregar em nada, só vão invadir a privacidade dele, então eu prefiro assim. Também não quero deixar minha vida e a vida do meu bebê totalmente expostas. Acho que será melhor para a criança lidar com tudo isso tendo um pai anônimo”, conta. Loma afirma que não possui uma relação próxima com o pai de seu filho, a quem chama de “colega”, mas faz questão de ressaltar que ele está ciente de tudo. “Falei para ele sobre a gravidez, ele já sabe e está de acordo. A gente se fala às vezes, somos colegas. Não tenho nada contra ele nem ele tem nada contra mim. Estamos um pouco distantes, então não é aquela amizade muito íntima não”, admite.

Nomes inusitados

Loma ainda não sabe o sexo do bebê e planeja descobrir em um chá revelação. “Já estou me programando e quero deixar meus seguidores próximos nesse momento, então, vou gravar vários vídeos para postar nas redes sociais. Devo fazer esse chá revelação em abril porque já estou muito ansiosa para começar a comprar as coisinhas do bebê”, confessou. Nas redes sociais, a artista brincou com os seguidores dizendo que, se for menino, vai chamar Cebruthius; se for menina, Alexa. “Esses nomes que soltei no Twitter foram de brincadeira, não imaginei que as pessoas fossem acreditar (risos). Pensei em alguns nomes já, mas não estou decidida. Estou pesquisando bastante os significados e as origens, mas ainda estou indecisa”, brinca.

Menino : Cebruthius 💙

Menina : Alexa 💜 — LOMA 🐟 (@mclomaofficiall) February 15, 2022

‘Vou ser a mãe que dança junto no TikTok’

Ter um filho muda por completo a vida e a rotina de uma pessoa e Loma, no auge da sua juventude, sabe bem isso. “Acho que no começo vai ser um pouco difícil conciliar a carreira com um bebê, mas acho que vou conseguir adaptar minha vida profissional e minha vida pessoal. Acredito que quando a criança estiver com uns cinco meses já vai ficar um pouco mais fácil”, diz. A artista não tinha planos profissionais para este começo de 2022, mas já havia agendado alguns projetos para o meio do ano. “Agora vou ter que dar uma parada, mas, assim que puder, vou voltar com tudo junto com as Gêmeas Lacração“, garantiu à Jovem Pan. A cantora admite que está com um pouco de medo de como será sua nova rotina tendo que cuidar de um bebê, mas diz acreditar que a maternidade trará a maturidade necessária para lidar com esse desafio. “Também tenho receio de como o mundo está hoje. Quero passar para o filho que ele pode contar comigo em todos os momentos, quero que ele possa me ter como uma amiga dele, quero ser uma mãe como a minha mãe. Ela me criou muito bem e hoje somos melhores amigas. Ah, também vou ser a mãe que dança junto no TikTok”, brincou, aos risos.

‘BBB’ vem aí?

Um dos nomes mais cotados para o “BBB 22” foi, sem dúvidas, o de MC Loma. Ela saiu em várias listas de possíveis participantes do grupo Camarote, mas, para a decepção dos fãs, não entrou na casa mais vigiada do Brasil. “Não rolou nenhum convite, fui um rumor que tomou conta do Twitter, não imaginei que tomaria uma proporção tão grande. Bom, mas acredito que se o Boninho me convidar, estarei lá no ‘BBB 23′”, diz. “Se eu estivesse nessa edição, ou seria expulsa ou me tirariam na primeira semana, porque eu já ia falar para o pessoal da casa que que eles não estão no ‘The Voice’ nem no ‘High School Musical’. Tem que jogar”, disparou a cantora. O excesso de cantoria na atual edição do “Big Brother Brasil” e a falta de confrontos entre os participantes têm, de fato, gerado muitas críticas do público que acompanha o reality.