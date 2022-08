Fã que arrancou colar de Gusttavo Lima em show devolve acessório após vídeo viralizar

Com a repercussão do caso, mulher procurou apresentadora para entregar o item de volta e se explicar

Reprodução/TikTok/lethicyabsousa/Instagram/karolsampaioks Gusttavo Lima teve o colar arrancado por uma fã durante um show no Maranhão



A fã que arrancou o colar do cantor Gusttavo Lima durante um show que aconteceu em São Luís, no Maranhão, no último domingo, 31, devolveu o acessório do cantor. A mulher, que não teve sua identidade revelada, procurou a apresentadora Karol Sampaio, que é embaixadora da empresa responsável por promover o show em que o sertanejo se apresentou, e pediu ajuda. Nos stories do Instagram, Karol postou um áudio da fã explicando o que aconteceu: “Quando ele [Gusttavo] desceu [do palco] e todo mundo começou a puxar ele, eu também fui para tentar agarrar ele, tentar segurar ele. Quem puxou foi realmente eu, o colar veio na minha mão e nessa hora fiquei muito nervosa”. No vídeo, é possível ver o cantor encarando uma pessoa da plateia e pedindo calma. A mulher disse que o artista estava olhando para ela e que, nesse momento, ficou repetindo: “Desculpa, desculpa”. Karol se encontrou com a mulher e pegou o colar, que foi danificado devido à forma brusca em que foi puxado, de volta. Na última terça-feira, 2, a apresentadora o devolveu para uma pessoa da equipe de Gusttavo. “Entreguei o colar, se tem algum valor afetivo para ele, a gente não sabe, o importante é que a gente conseguiu ajudar a menina a entregar porque ela não estava se sentindo bem por toda a situação. O importante é isso, fazer o bem”, falou Karol. O colar “roubado” do embaixador virou assunto após uma fã que também estava no show em São Luís postar um vídeo no TikTok mostrando o exato momento em que o acessório foi arrancado do pescoço do artista e a publicação viralizar.