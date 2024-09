Fabiana Justus comemora 38 anos de vida e 5 meses de renascimento: ‘Não mudaria nada’

Influenciadora usou as redes sociais para agradecer pelo novo ciclo e ao apoio dos fãs e seguidores

Reprodução/Instagram/@fabianajustus Empresária usou redes sociais para celebrar aniversário



Fabiana Justus celebrou seu aniversário de 38 anos e cinco meses que venceu o câncer nesta segunda-feira (9). A influenciadora digital compartilhou registros do dia em suas redes sociais.Em um vídeo, ela aparece com um bolo e assopra as velas para celebrar a data. Primeiro, ela assopra as que indicam seus 38 anos, para, em seguida, apagar uma com o número cinco, representando os meses que se passaram desde o transplante de medula óssea.

“Sentei aqui para escrever e só consigo agradecer. Agradecer por estar aqui. Agradecer por ser acordada pela minha família linda […] Este ano, apesar de extremamente desafiador, me ensinou muito. Me ensinou a curtir o presente. Me mostrou a minha força. Me trouxe coragem […] Comemoro hoje mais do que comemorei nos outros anos porque este ano me mostrou o quanto minha vida é maravilhosa”, escreveu.

Nos comentários, amigos, internautas e familiares celebraram a filha de Roberto Justus. “Felicidades, Fabi! Saúde e muito amor”, desejou Rodrigo Faro. “Que linda, Fabi! Parabéns por esse novo ano, um ano de renascimento”, disse uma seguidora.Em janeiro, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Depois de passar por quimioterapia e transporte de medula óssea, ela anunciou que entrou em remissão do câncer em 28 de julho.

