Fabiana Justus comemora remissão da leucemia: ‘Me considero curada’

Reprodução/Instagram Fabiana Justus fez transplante de medula espinhal no final de maio



Fabiana Justus, influenciadora digital e filha do empresário Roberto Justus, compartilhou a notícia de que entrou em remissão do câncer de leucemia. “Estou em remissão! Mas eu me considero CURADA! Porque Deus não faz nada pela metade… e se Ele me deu todas as bençãos que me deu, a cura também veio!”, escreveu em uma publicação nas redes sociais. “Os exames de hoje vieram zerados assim como os de antes também. Mas hoje eu estava mais ansiosa! Porque estou chegando nos tão esperados 100 dias pós transplante”, acrescentou a influenciadora que também informou que os 100 deias após o transplante são os de maiores riscos.

“O próximo marco no tratamento são os 180 dias (6 meses pós transplante), que é quando eu tomo grande parte das vacinas e paro de tomar os imunossupressores”, complementou. Fabiana foi diagnosticada com leucemia há seis meses. A empresária passou por um transplante de medula espinhal no final de maio. A influenciadora, que é mãe de três filhos, incluindo gêmeas de cinco anos e um bebê de cinco meses, teve que interromper a amamentação para dar continuidade ao tratamento. A notícia da remissão da leucemia foi recebida com alegria pelos seguidores de Fabiana, que acompanharam sua jornada de tratamento e superação. A empresária ressaltou a importância do apoio da família e amigos durante todo o processo.

Publicado por Sarah Américo

