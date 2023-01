Fabio Porchat anuncia fim do casamento com Nataly Mega: ‘Você merece o mundo’

Humorista deu a entender que a decisão de ter filhos foi fator determinante para a separação

Reprodução/ instagram @fabioporchat Fabio e Nataly estavam juntos há oito anos, sendo cinco deles casados



Chegou ao fim o casamento do humorista Fabio Porchat e da produtora de cinema Nataly Mega, após cinco anos (oito de relacionamento). O anúncio foi feito por Fabio em sua conta oficial do Instagram. Segundo o humorista, os dois queriam coisas diferentes e decidiram pelo fim da relação, mesmo ainda tendo amor. “Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado”, escreveu Porchat. No texto ele ainda disse que faria a divulgação após o carnaval, mas adiantou depois que rumores surgiram na mídia. “Seguiremos juntos mesmo separados. Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos”. Os dois trabalham em um filme chamado ‘Framboesa’, que tem Nataly na produção e o ator no papel principal.