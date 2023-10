Família de Matthew Perry se pronuncia pela primeira vez sobre morte do ator; confira

Ator que ficou conhecido pelo personagem Chandler de ‘Friends’ foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles

Reprodução/Instagram/Friends Matthew Perry foi encontrado morto pleo seu assistente pessoal



A família de Matthew Perry se pronunciou pela primeira vez sobre a morte do ator na tarde do último sábado, 28, aos 54 anos. O comunicado enviado com exclusividade à revista internacional People lamenta o falecimento do artista e exalta sua carreira na arte. “Estamos de coração partido com a perda trágica de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe muita alegria ao mundo, como ator e como amigo”, destacaram os familiares do eterno Chandler Bing, da série ”Friends“. “Todos vocês significavam muito para ele e nós valorizamos a forma como esse amor foi demonstrado”, destacaram. Perry foi encontrado morto na hidromassagem de sua casa em Los Angeles, pelo seu assistente pessoal. Sua morte gerou comoção no mundo todo e outros artistas, como Adele, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, lamentaram a partida precoce. Os feitos em vida do ator também foram celebrados pelos seus colegas da série ”Friends”, um dos maiores sucessos da televisão estadunidense.