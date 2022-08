Família diz que Anne Hece não deve sobreviver a acidente de carro

Comunicado divulgado por familiares da atriz diz que ela está sendo mantida viva para que os médicos avaliem se os órgãos poderão ser doados

Reprodução/Instagram @anneheche Atriz sofreu acidente na última sexta-feira, 5, e está em coma



A família da atriz Anne Heche informou que ela não deve sobreviver ao acidente de carro que sofreu na última sexta-feira, 5. De acordo com comunicado, Heche, que está em coma, segue mantida viva por aparelhos para avaliar se seus órgãos poderão ser doados, como a atriz desejava. O texto dos familiares foi divulgado pelo portal The Hollywood Reporter. “Infelizmente, devido ao acidente, Anne Heche sofreu uma grave anoxia cerebral e continua em coma, em estado crítico. Não se espera que ela sobreviva. Há muito tempo tem sido a escolha dela doar seus órgãos, e ela está sendo mantida viva para determinar se algum deles é viável”, disse o comunicado. Em outro trecho, a família exalta o “espírito generoso” e o “talento extraordinário” da atriz. “Anne tinha um enorme coração, e tocava a todos que a conheciam com o seu espírito generoso. Mais do que o seu talento extraordinário, ela acreditava que o trabalho de sua vida era espalhar generosidade pelo mundo – especialmente fazendo as pessoas aceitarem melhor quem amavam. Ela será lembrada por sua honestidade corajosa, e sentiremos falta de sua luz”, completa o comunicado.