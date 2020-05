Daniela Mercury, Pabllo Vittar e mais artistas celebram luta contra a homofobia

View this post on Instagram

🎶O que nos une é o mais sagrado.🎶 Seja livre! Hoje é dia de luta contra LGBTQFOBIA. Dia de apoiar a luta por igualdade, respeito e liberdade de amar de ser feliz e viver em paz com o apoio das famílias e sem opressão e violência da sociedade. #DiaInternacionalContraLGTBIfobia #danielaemalumercury #duasleoas Veja videoclipe completo no meu canal do YouTube #linknabio #livreseiguais #diainternacionaldelutacontralgbtfobia