Fãs de Gizelly Bicalho dominam o Twitter com tags simultâneas para a ex-BBB

A ação aconteceu, principalmente, como forma de garantir a presença da ex-BBB no famoso telão de hashtags de Fátima Bernardes, no Encontro

Divulgação

Se você é um usuário frequente do Twitter, é praticamente impossível que ainda não tenha se deparado com nenhuma tag dos fãs da Gizelly Bicalho, os Furacões, entre os assuntos mais comentados do dia. Acostumados a chamar a atenção por sua força nas redes sociais, o grupo se superou na madrugada desta segunda-feira (8) ao emplacar 5 tópicos no topo da rede social.

“POTÊNCIA MÁXIMA FCINCO”, “FURACÃO NO TELÃO”, “REVOLTA DOS FURACÕES”, “BOM DIA GIZELLY” e “SEGUNDA BICALHO” foram os termos usado pelos fãs. A primeira, por exemplo, recebeu mais de 134 mil menções e apareceu entre os 15 assuntos mais comentados do mundo.

ATUALIZAÇÃO FINAL- Colocações: 🐔 BOM DIA GIZELLY – 65K de tweets

🗝️ POTENCIA MAXIMA FCINCO – 134K de tweets

🦊 FURACAO NO TELAO – 57K de tweets

🍏 REVOLTA DOS FURACOES – 122K de tweets

🥕 SEGUNDA BICALHO – 58K de tweets — nicky (@nickyslima) June 8, 2020

Tudo aconteceu como uma ‘competição’ entre os fãs, que se dividiram em grupos para ver quem conseguiria emplacar uma tag no famoso quadro de hashtags da Fátima Bernardes, no Encontro.

Segundo Isabelly Peixoto, membro da Assessoria F5, um dos grupos mais organizados entre os fãs, o objetivo das ações é enviar energias positivas para a ex-BBB. “Nós queremos demonstrar nosso amor e gratidão por ela, e as tags é uma forma de mostrar isso e alcançar novo público para conhecer mais sobre Gizelly Bicalho e seus projetos super necessários”, disse.

E parece que deu certo! Em suas redes sociais, a própria Gizelly agradeceu o empenho dos seguidores e se declarou: “[vocês] são minha sorte no amor, somos uma grande e louca família”, escreveu.