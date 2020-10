Fãs de Gizelly Bicalho e Rafa Kalimann ‘adotam’ girafas em extinção para homenagear dupla

Fã-clube criou ‘vakinha’ online e arrecadou mais de R$ 5 mil para apadrinhar os animais; Além das girafas, um tamanduá bandeira e uma tartaruga também foram beneficiados

Girafa é a fusão dos nomes Gizelly Bicalho e Rafa Kalimann.



Os Furacões, como foram batizados os fãs da ex-BBB, Gizelly Bicalho, são conhecidos por liderar projetos sociais e promover a advogada como ninguém na internet. Na última semana, o grupo surpreendeu ao juntar-se com os seguidores de Rafa Kalimann, que participou do Big Brother Brasil 20 ao lado de Bicalho, para anunciar um projeto que chamou a atenção: o apadrinhamento de uma família de girafas depois da notícia do nascimento de um filhote de espécie rara, ameaçada de extinção, em um zoológico do interior de São Paulo. Para efetuar o apadrinhamento, o grupo organizou uma “vakinha” online e, depois de aparecer entre os assuntos mais comentados das redes sociais, arrecadou mais de R$ 5 mil. A escolha do animal, no entanto, não aconteceu de maneira aleatória, uma vez que ‘Girafa’ é o nome usado pelos internautas para falar de Rafa e Gizelly como uma unidade.

A palavra nasceu da fusão dos nomes das participantes do reality. “Eu acho que Girafa é muito importante pra gente porque foi uma amizade muito natural”, contou Tamyris Ramos, líder do projeto por meio da página ‘Gizelly Tradutor’, ao justificar o que motivou a ação. “Nossa meta era R$ 1000 e acabou que em poucas horas nós arrecadamos mais de R$ 3 mil”, explicou. “Foi muito rápido!”. Por conta do valor arrecadado, que ultrapassou a meta, o grupo também apadrinhou um tamanduá bandeira, em homenagem a Manu Gavassi, e uma tartaruga, para a vencedora do BBB Thelminha.

🚨 Tour Zoo 🚨@rafakalimann_ @gizellybicalho nós do Fandom Girafa temos o orgulho de anunciar que apadrinhamos 3 espécies com risco de extinção. A família de girafas, o tamanduá bandeira (em homenagem a nossa bb @manugavassi) e a tartaruga de casco mole (@thelminha pra você ♥️) pic.twitter.com/OAtezGsTu3 — Gizelly Tradutor Debochado 🌐 (@GizellyTradutor) October 2, 2020

“Como as duas estão sempre engajadas em causas sociais, isso nos inspira a também sermos pessoas melhores e ajudar o próximo, que nesse caso foram os bichinhos”, contou Tamyris. Procurados pela Jovem Pan, o Parque Zoológico de Itatiba, no interior de São Paulo, explicou que apadrinhar um animal é “ajudar nos cuidados, manejo e conservação das espécies”, mas que todos os bichos são tratados da mesma maneira, não tendo diferença entre os apadrinhados ou não. “O apadrinhamento tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar dos animais, seja através de enriquecimento ambientais, reformas e manutenções nos recintos, manejo nutricional ou projetos de conservação da espécie, além de proporcionar aos padrinhos um envolvimento emocional, direto com o zoo e aquele animal, e claro, que também enviamos brindes em agradecimento a esse gesto tão bonito.”, disseram.

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, Gizelly Bicalho contou que ficou muito feliz de poder promover uma ajuda tão legal aos animais e refletiu sobre o que torna seu fã clube tão solidário. “Como a Manuzinha [Manu Gavassi] diz, a gente atrai gente parecida com a gente.”, disse. Além disso, a ex-BBB também está diretamente envolvida em projetos como o ‘Furacões Solidários’, que levanta fundos para instituições de caridade, e o ‘Sentinelas’, uma plataforma online para o empoderamento, assistência e discussão feminina sobre os vários setores da sociedade. “Eu sempre gostei de ajudar pessoas, eu acho que é por isso que eu me tornei advogada, e quando eu saí do programa [BBB] e vi a minha visibilidade, o tanto que eu poderia ajudar, potencializei isso”, continuou. Confira!

Carinhosamente, a girafinha recém-nascida foi batizada “Lylla” em enquetes promovidas pelo fã clube, mas, segundo o zoo, o nome não é o oficial. “Apadrinhar um animal não inclui a escolha do nome, já que alguns animais já foram batizados e outros possuem vários padrinhos, então não seria justo apenas um ter o privilégio da escolha.”, justificaram. Na última sexta-feira,9, no entanto, o zoo anunciou uma votação para a escolha oficial do nome e Lylla está entre as opções. Mesmo que não batizada oficialmente, a girafinha já ganhou uma página oficial no Twitter e o carinho de todos os envolvidos. Em suas redes sociais, Rafa Kalimann comentou o apadrinhamento, agradeceu aos fãs e até compartilhou o momento no qual ficou sabendo da ação dos fãs. “Vocês adotaram uma girafa? Meu Deus!”, disse.