Fãs de Taylor Swift cancelam ‘protesto silencioso’ pela morte de Ana Benevides após pedido da família

Público da ‘The Eras Tour’ planejavam permanecer em silêncio por memória de fã sul-mato-grossense morta em apresentação na sexta-feira

Divulgação/Beth Garrabrant Uma fã morreu no show de Taylor Swift no Brasil



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

Os fãs brasileiros de Taylor Swift cancelaram “protesto silencioso” que aconteceria no show desta segunda-feira, 20, no Rio de Janeiro. A iniciativa surgiu após repercussão de fala da família de Ana Clara Benevides, jovem morta por parada cardiorrespiratória durante a apresentação de sexta-feira, ao “Fantástico”. Em entrevista, os pais da jovem afirmaram que os organizadores do evento e a equipe da cantora americana não entraram em contato após o falecimento da garota. A estratégia é exibir cartazes e letreiros mencionando Ana Clara Benevides com a frase “Ana Clara será lembrada” em inglês. “Esse é o projeto aprovado pela família de Ana Benevides. Apenas subam a placa, sem precisar do silêncio. Quem conseguir pode imprimir, use depois de ‘champagne problems’. Se não conseguirem, baixem um aplicativo de letreiro de LED no celular. No início, os fã-clube”, orientou a página Info Taylor Brasil.

Inicialmente, os fãs-clubes da cantora americana planejavam permanecer em silêncio durante uma das músicas do show, com placas e letreiros exigindo justiça por Ana Clara Benevides. A decisão veio após críticas à forma como a equipe de Taylor Swift lidou com a morte da estudante de psicologia. Segundo depoimento dos pais de Benevides, a família precisou recorrer a um empréstimo bancário para arcar com os custos do translado do corpo do Rio de Janeiro para Mato Grosso do Sul. Nas redes sociais, o público se mostrou decepcionado com a ausência da cantora nesta fase do luto. “Não culpamos a Taylor, mas sua equipe não prestou apoio à família de Ana”, justificou o administrador de um dos fã-clubes.

A atitude do fã-clube brasileiro em organizar um “protesto” no show na capital fluminense foi mal vista por outros admiradores de Taylor Swift pelo mundo e no Brasil. No último domingo, a artista se apresentou no Rio de Janeiro sem mencionar o nome de Ana Clara Benevides. Na madrugada de sábado, quando a notícia do falecimento da jovem se tornou pública, Swift se pronunciou via stories do Instagram lamentando a morte e dizendo que não falaria sobre o assunto nos palcos por lhe causar tristeza. Os fãs interpretaram que a apresentação do dia 20 contou com uma homenagem a Ana Clara, mesmo que sem mencionar o nome da brasileira. Para eles, a música Bigger Than The Whole Sky teria sido cantada para a jovem. Taylor não confirmou a especulação.