Fãs internacionais se revoltam após Beyoncé desejar feliz Natal exclusivo para Brasil

A cantora Beyoncé desagradou fãs de outros países ao desejar feliz Natal na manhã da última segunda-feira, 25. Em seu site oficial, a artista mencionou apenas os brasileiros nas felicitações, o que chateou parte de seus admiradores. “Feliz Natal, Brasil”, diz o portal da americana. “Ok, mas e o resto de nós?” respondeu uma fã. Beyoncé esteve no Brasil na última semana para promover o documentário da turnê Renaissance. O evento em Salvador contou com comidas e bebidas, discurso da cantora e DJ sets de diferentes artistas brasileiros. A cantora publicou fotos com a bandeira do país e a bandeira do Estado da Bahia, onde esteve, em Salvador. Além de ter vestido uma roupa de estilista brasileira no Brasil, Beyoncé publicou diferentes fotos de manequins, avenidas, ruas e casas na capital baiana. Houve também um encontro entre a diva pop e a brasileira Ludmilla, que levou a namorada Brunna Gonçalves à celebração. O marido de Beyoncé, o rapper Jay-Z, também esteve com ela no nordeste.