Faustão terá alta neste sábado após 53 dias internado

O apresentador Faustão, de 73 anos, está prestes a receber alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após 53 dias internado, ele deixará a unidade hospitalar neste sábado (13), conforme informado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A internação do apresentador ocorreu em fevereiro devido ao agravamento de uma doença renal crônica. Faustão foi chamado ao hospital após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo acionar a unidade e realizar a avaliação de compatibilidade do órgão doado. O transplante renal foi realizado em 26 de fevereiro, e Faustão saiu da UTI no dia seguinte.

Em 15 de março, ele passou por uma embolização devido a um atraso na recuperação do novo órgão. O último boletim médico divulgado pelo hospital foi em 22 de março, informando que o apresentador estava consciente e passando por sessões de hemodiálise. Há quatro semanas, Faustão recebeu o diagnóstico de rejeição do novo rim, o que o levou a um tratamento mais intenso. No entanto, segundo sua esposa, Luciana Cardoso, o quadro foi revertido com sucesso.

