Felipe Folgosi está há mais de dois anos sem sexo: ‘Corpo não deve ser máquina de prazer’

Ex-global participou de podcast no qual compartilhou sua experiência e falou sobre o período de celibato

Reprodução/Instagram/@felipe_folgosi Ator usou a internet para falar sobre tempo sem sexo



Felipe Folgosi, ex-galã das novelas da Rede Globo, surpreendeu a internet ao revelar que não faz sexo há mais de dois anos. Apesar de já ter tido experiências sexuais no passado, o evangélico afirmou que a prática deve ser feita somente após o casamento. Em entrevista ao podcast Splash Encontra, o ator disse que “às vezes o sexo é banalizado”. “Na sociedade de hoje pode parecer controverso, [mas é] você se preservar, não queimar uma etapa, para mim faz sentido. Já tive experiência de viver muitos namoros que não tinham esse resguardo”. Ele ainda revelou que parou de assistir pornografia, ato que para ele era um estímulo visual, para não ser tentado. “O homem é muito visual […] Óbvio que se eu ficar vendo no Instagram um monte de mulher de biquíni vai me dar vontade”, completou. Para Folgosi, o homem que faz sexo sem o intuito de reproduzir é um homem egoísta. “Corpo não deve ser máquina de prazer”, finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Tamyres Sbrile