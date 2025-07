Fernanda Paes Leme diz que sofreu com afastamento de Gagliasso e Giovanna: ‘Foi doloroso’

Atriz afirma que o distanciamento não foi causado por um episódio específico, mas por uma série de desencontros emocionais; ela também reconheceu ter insistido demais na manutenção do vínculo

Pela primeira vez, Fernanda Paes Leme falou publicamente sobre o afastamento entre ela e o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. A atriz abordou o tema no episódio dessa quarta-feira (16), do videocast Grande Surto, que teve como tema “Amizade tem prazo de validade?”.

Ao lado das convidadas Juvi Chagas e Jana Rosa, Fernanda refletiu sobre a exposição nas redes sociais e aproveitou para esclarecer os rumores sobre o fim da amizade com o casal, com quem manteve uma relação próxima por muitos anos. “A gente claramente se afastou e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também”, afirmou.

Segundo Fernanda, o distanciamento não foi causado por um episódio específico, mas por uma série de desencontros emocionais. Ela também reconheceu ter insistido demais na manutenção do vínculo. “Eu acho que cobrei coisas que eu não deveria ter cobrado, atenção que eu poderia ter deixado pra lá e que eu não percebi”.

A atriz ainda revelou que o sofrimento maior veio da tentativa de sustentar a relação: “Hoje, eu entendo que sofri muito mais pela insistência do que pela perda em si. Porque amizade não é algo que precisamos forçar, não é uma cobrança, um alerta.”

Apesar do afastamento, Fernanda reforçou que o carinho pelo casal permanece: “Amizade não deveria ter uma multa de rompimento. A gente tem um contrato afetivo que vale até quando faz sentido. No nosso caso, hoje, a gente está afastado, mas o amor existe, ele não sumiu. Da minha parte, não há nenhuma mágoa “.

A amizade entre Fernanda e Gagliasso começou antes mesmo do casamento dele com Giovanna Ewbank. As duas atrizes também se tornaram amigas e chegaram a dividir a apresentação do podcast Quem Pode, Pod. Fernanda, inclusive, foi escolhida como madrinha do segundo filho do casal, Bless.

*Com informações do Estadão Conteúdo

