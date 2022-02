Fernanda Souza manda mensagem de apoio após Thiaguinho assumir namoro com Carol Peixinho

Atriz foi casada por oito anos com o cantor e anunciaram o fim da relação em 2019

Reprodução/instagram/thbarbosa/fernandasouzaoficial Thiaguinho assumiu o namoro com Carol Peixinho na última sexta-feira e ganhou apoio de Fernanda Souza, sua ex-mulher



Após meses de especulação, os rumores foram confirmados: o cantor Thiaguinho está mesmo namorando a ex-BBB e ex-No Limite Carol Peixinho. O cantor publicou uma foto dos dois abraçados na última sexta-feira, 25, com a legenda: “Luz para tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim… Iluminado! Felizão com a sua luz”. Até o momento, a publicação conta com mais de 18 mil comentários, mas um deles chamou a atenção dos internautas. Fernanda Souza, ex-mulher de Thiaguinho, mandou uma mensagem de apoio ao novo casal. “Aeeeeeeee! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz para vocês! E semana que vem, ‘eh noix’ no churras”, afirmou a atriz e apresentadora.

E o cantor respondeu: “E você, como sempre, especial e presente na minha vida! Em tudo… Obrigado pelos conselhos, pelo apoio, por tudo… Minha melhor amiga forever! E te aguardamos semana que vem”. O comentário de Fernanda Souza virou assunto nas redes sociais por demonstrar a maturidade dos dois após o divórcio. O ex-casal anunciou o término em outubro de 2019, após oito anos de relacionamento. Apesar de muitos boatos sobre traição da parte de Thiaguinho, que nunca foram confirmados, o fim da relação foi comunicado de forma amigável. O motivo, segundo eles, foi que a relação se transformou “numa linda amizade” e que o processo foi “natural, com muita maturidade e amor”.