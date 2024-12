Fernanda Souza posta fotos de biquíni e anuncia nova temporada de ‘Ilhados com a Sogra’

Fernanda Souza compartilha fotos de biquíni e anuncia a estreia da segunda temporada de ‘Ilhados com a Sogra’ na Netflix.

Fernanda Souza, aos 40 anos, decidiu compartilhar um álbum de fotos em que aparece de biquíni em uma praia carioca. Nas imagens, a apresentadora exibe um look de verão, que inclui biquíni, óculos de sol e um chapéu estiloso. As fotos não apenas capturam momentos de lazer, mas também servem como uma plataforma para promover seu novo projeto. A segunda temporada de “Ilhados com a Sogra” está programada para estrear na Netflix no dia 2 de janeiro de 2025. Com isso, Fernanda aproveitou a oportunidade para engajar seus seguidores e gerar expectativa em torno do programa. A série, que já conquistou uma base de fãs, promete trazer novas histórias e dinâmicas familiares. Os seguidores de Fernanda não hesitaram em expressar seu apoio e admiração nas redes sociais. Os elogios foram numerosos, destacando a beleza e o carisma da apresentadora.

Publicado por Sarah Paula

