Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciam gravidez: ‘O amor está crescendo’

Atriz espera seu primeiro filho, já o ator é pai de Noah, fruto do relacionamento com Danielle Winits

Reprodução/Instagram/fevasconcellos Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis esperam o primeiro filho do casal



Os atores Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciaram nesta sexta-feira, 11, que estão esperando um filho. Nas redes sociais, a artista, que é mãe de primeira viagem, disse que foi uma grande alegria quando leu “grávida” ao realizar o teste de farmácia e contou que não tinha ideia de como esse é um momento romântico para o casal. “Isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente”, afirmou a atriz. Cássio, que já é pai de Noah, fruto do seu relacionamento com a atriz Danielle Winits, também se manifestou no Instagram. “Que emoção é descobrir uma nova vida de um jeito preciso, com segurança e confiança. Estamos grávidos. Agora sonhamos com novas histórias para contar através de outro coração”, escreveu.

Fernanda e Cássio, que estão casados desde 2013, receberam mensagens de vários famosos. “Parabéns, casal”, comentou o ator Duda Nagle. “Que emoção, parabéns para vocês! Fiquei emocionada quando vi essa foto. Amo vocês e morro de saudade”, escreveu a atriz Camila Rodrigues. “Ai que demais!!! Muitas muitas alegrias nessa nova jornada!!!”, acrescentou a atriz Sabrina Petraglia. Os atores Marcos Pitombo, Mel Lisboa, Fernanda Paes Leme, Beth Goulart e Vanessa Giacomo também parabenizaram o casal.