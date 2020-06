Irmão de Huck, Fernando Grostein posta foto com noivo e fala sobre homofobia

View this post on Instagram

Algumas pessoas reclamam que posto foto aqui abraçado com meu amor. Vou desenhar: passamos a vida sendo oprimidos e isso não vai mais acontecer. Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que não saíram do armário se sentirem fortes. E se você realmente acha que não é homofóbico, pense no fundo da sua alma se você não é mesmo. Afinal, por que minhas fotos te incomodam tanto? Hoje é dia de Pride. O mundo começa a viver uma revolução. Não existe mais tolerância a intolerante. Vocês todos vão acabar na cadeia. A começar pelo presidente. Some people complains that I post pictures hugging my love here. Let me explain: even though we had a lot of privileges, we spent a long time suffering oppression for being gay. This is now in the past. We are out here to say for those who are inside the closet to feel strong and make their choices. And if you think you are not homophobic, look deep inside your soul and ask yourself honestly. So why my pictures bother you so much? Today, Pride month starts. The world is in the middle of a revolution! There is no more tolerance to those who are intolerant. The intolerants will end up in jail – starting with the president of Brasil. It’s time to stand up and fight against hate. #pride🌈 #pride #gay #lgbtq🌈