Festa do ‘BBB 22’ tem Natália com ciúmes de Eliezer e Linn sendo chamada de ‘talarica’ por Scooby

Designer de unhas chegou a chamar suas companheiras de jogo de ‘ex-melhores amigas’

Reprodução/Globo Festa do 'BBB 22' teve discussão entre Eliezer e Natália por ciúmes



A festa do ‘BBB 22‘ desta sexta-feira, 4, mostrou mais uma vez que a relação entre as amigas Natália, Linn da Quebrada e Jessilane está abalada, e o motivo da vez foi Eliezer. Durante a madrugada, o empresário dançou com as colegas de confinamento, o que deixou Natália incomodada. A sister reclamou que Eliezer estava rebolando em cima das amigas dela e ainda o acusou de ter beijado uma delas. Eliezer assumiu que estava com brincadeiras “safadas”, mas que não tinha nenhuma má intenção, e ainda refutou a afirmação sobre o beijo. Linn e Jessi perceberam o incômodo de Natália durante a festa, e a professora ainda afirmou que a designer de unhas estava evitando contato visual com elas. Em discussão com Eliezer, Natália chegou a dizer que Linn e Jessi são “ex-melhores amigas” dela e que faltou “consideração” da parte delas nas brincadeiras. A situação envolvendo Natália, Jessi, Linn e Eliezer rendeu comentários de outros brothers. Em conversa com Linn, Pedro Scooby afirmou que reprovava as danças dela com Eliezer e ainda disse que a sister está errada e é “talarica”. Linn, por sua vez, rebateu Scooby, e disse que não está ‘talaricando’ Natália, mas que está vulnerável e que Eliezer fica com brincadeiras “bobas e gostosas”. Veja abaixo o vídeo da dança de Eliezer que gerou “climão” com Natália.