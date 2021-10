Filha de Paul Walker é levada ao altar pelo padrinho, Vin Diesel, dois meses após noivado

Modelo Meadow Walker, de 22 anos, publicou fotos da cerimônia, comemorada na República Dominicana, nas redes sociais

Meadow Walker/Instagram/Reprodução Meadow Walker publicou fotos do casamento nas redes sociais



A modelo Meadow Walker, filha do ator Paul Walker, que morreu em 2013 após um acidente de carro, usou as redes sociais neste sábado, 23, para publicar um registro do momento em que foi levada ao altar pelo padrinho dela, Vin Diesel, que era colega de trabalho e um dos melhores amigos de Paul. Meadow, de 22 anos, se casou com o noivo, o ator Louis Thornton-Allan, em uma cerimônia na República Dominicana dois meses após o noivado. “Estamos Casados!”, comemorou a modelo em uma das legendas das fotos publicadas nas redes sociais. Apesar das imagens terem sido publicadas apenas nos últimos dias, a imprensa internacional afirmou que o casal trocou alianças no começo do mês. Além da comemoração na América Central, o casal fez uma pequena cerimônia na cidade de Nova York para celebrar com outros amigos e familiares.